باريس أو برشلونة؟ برناردو سيلفا يختار وجهته المفضلة

يحيط الغموض بمستقبل البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي، المتوهج مع الفريق في الفترة الحالية.

وارتبط سيلفا، الذي ينتهي تعاقده صيف 2025 مع مانشستر سيتي، كثيرا بالانتقال إلى برشلونة، أو باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

وقالت شبكة "لو سبورت 10" الفرنسية، إن سيلفا يعطي أولوية لتمثيل برشلونة، ويريد معرفة رد رابطة الليجا على الخطة الاقتصادية التي قدمها البارسا بشأن الموسم الجديد.

وأضافت الشبكة: "يأتي باريس سان جيرمان في المرتبة الثانية بخيارات اللاعب".

وأوضحت "سيقرر سيلفا البقاء في مانشستر سيتي، إذا لم يحصل على عرض جاد من برشلونة، أو باريس".

ولعبت ثنائية التي سجلها سيلفا، دورا محوريا في انتصار الفريق السماوي على ريال مدريد (4-0) في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأربعاء الماضي، والمرور للنهائي، لمواجهة انتر ميلان، في أسطنبول الشهر المقبل.

وعقب اللقاء، سئل سيلفا عن حقيقة انتقاله إلى "بي إس جي"، ليرد عبر قناة "RMC" سبورت الفرنسية: "أخطط حاليا لإنهاء الموسم بشكل جيد، وبعد ذلك سنرى ما يمكن أن يحدث في فترة الانتقالات".