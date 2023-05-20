نقطة خلاف بين ريال مدريد وبديل بنزيما

يسعى ريال مدريد بشتى الطرق، لإبرام صفقة هجومية مميزة في الصيف المقبل، بعد تراجع مستوى كريم بنزيما هذا الموسم.



وسجل بنزيما 29 هدفًا وصنع 6 أخرى في جميع المسابقات هذا الموسم، مقابل 44 هدفًا وصناعة 15 الموسم الماضي.



وقالت شبكة "ليفربول إيكو" اليوم السبت، إنَّ ريال مدريد، مهتم كثيرًا بالحصول على خدمات روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، كصفقة مجانية.



كان ليفربول، أعلن رحيل روبرتو فيرمينو في بيان رسمي، عقب انتهاء عقده في يونيو/حزيران المقبل.



وأشارت الشبكة إلى أن إدارة ريال مدريد تؤمن كثيرًا بقدرات فيرمينو، وأن اللاعب البرازيلي قادر على تقديم الإضافة المطلوبة لهجوم الفريق الملكي.



وأوضحت أن هناك نقطة خلاف على طاولة المفاوضات، لأن ممثلي فيرمينو يطالبون بعقد لمدة عامين أو 3 أعوام، بينما يرفض ريال مدريد هذا الأمر.



ويفضل ريال مدريد، منح أي لاعب عمره يتخطى 30 عامًا، عقدًا لمدة موسم واحد فقط، علمًا أن فيرمينو يبلغ من العمر 31 عامًا.

