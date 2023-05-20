(مسيرة الأعلام) في ظل الانقسام الداخلي (الإسرائيلي)

كشف استطلاع للرأي نشرته القناة (12) العبرية حول مسيرة الأعلام التي جرت يوم الخميس الماضي؛ أن من شارك في المسيرة هم فقط أصحاب (الكباه) المغزولة (المستوطنون من تيار الصهيونية الدينية)، ولم تشارك هذه المرة عصابة (لافاميليا) و(الظل)، ولم يحضر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الحدث كما فعل العام الماضي.

وأظهر الاستطلاع أن 65% من (الإسرائيليين) لا يعتقدون بأن القدس موحد (لليهود)، كما قال 62% من المستطلعين أنهم لا يرغبون بالعيش في المدينة.

وأظهر استطلاع آخر أن هناك هجرة عكسية من المدينة التي تعتبر أفقر مدينة حالياً والتي يعيش فيها 40% فلسطينيين، و60% يهود معظمهم من المتدينين والحريديين الفقراء، الذين يعيشون على الإعانات وبدون عمل.

يذكر أن 1150 مستوطن من تيار الصهيونية الدينية فقط اقتحموا المسجد الأقصى في اليوم الذي احتفل العدو (الإسرائيلي) فيه باحتلال القدس عام 67 من خلال ما يسمى مسيرة الأعلام، وهو عدد أقل من العدد الذي اقتحمه العام الماضي في نفس الذكرى حيث وصل عدد المقتحمين في ذلك العام أكثر من 2000 مستوطن.