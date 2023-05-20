بث مباشر| المؤتمر الإلكتروني الثاني لرواد ورائدات العمل للقدس وفلسطين في الأمة

نظّم الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، اليوم السبت، المؤتمر الإلكتروني الثاني لرواد ورائدات العمل للقدس وفلسطين.

وانطلق المؤتمر الذي يحمل شعار (سيف قدسنا يمحو آثار نكبتنا)، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مدينة القدس المحتلة.



ويشارك في المؤتمر أهم رموز وقادة العمل الفلسطيني وذلك عبر تطبيق "zoom" وبمشاركة فاعلة في 100 نقطة بـ40 دولة حول العالم. المؤتمر الذي سيكون مترجما بثلاث لغات إضافة إلى اللغة العربية (تركي، إنجليزي، فرنسي)، يشهد إلقاء كلمات للعديد من الشخصيات، أبرزهم، أ. خالد مشعل، الشيخ صالح العاروري، د. خليل الحية، الشيخ د. همام سعيد، م. منير سعيد، د. محسن صالح، م. هشام أبو محفوظ.

وقال أمين عام الائتلاف، منير سعيد، في كلمة له في المؤتمر، إن "75 عاماً على النكبة الفلسطينية لم توقف جهود الأمة في العمل لدعم القضية الفلسطينية.. وصمد الشعب الفلسطيني صموداً اسطورياً في الدفاع عن القدس والأقصى، وما زال يقدم المزيد من البطولات التي قل مثلها في التاريخ" وفق قوله.

وأكد سعيد على أن "رواد الأمة يجتمعون مع قادة الشعب الفلسطيني.. لنعرف بواقع القضية المباركة من كافة جوانبها في الضفة وغزة والخارج، ودور الأمة تجاه كل ذلك".

وأضاف في المؤتمر الإلكتروني الذي يبث عبر تقنيات التواصل عن بعد، على أن "اختيار شعار المؤتمر يؤكد على أن سيف القدس يمثل بشرى للأمة بعودة فلسطين من جديد إلى حاضنتها، وأن الأمة استطاعت أن توحد الصفوف وتنسق الجهود لتكون القدس بوصلة الأمة وقبلة جهادها".

معرباً عن أمله في أن "يسهم هذا المؤتمر في تقديم الصورة العميقة للقضية الفلسطينية".





