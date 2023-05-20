(أهالي المعتقلين السياسيين) تستهجن الاعتقالات المسعورة من السلطة ضد طلاب الجامعات بالضفة

استنكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة حملة الاعتقالات المسعورة والملاحقة البوليسية التي تشنها أجهزة السلطة الأمنية ضد طلاب الجامعات في الضفة الغربية.



واستهجنت اللجنة في بيان صحفي، اليوم السبت، اقتحام أجهزة السلطة لسكنات الطلاب ومنازلهم وأماكن عملهم، والاعتداء عليهم أمام آبائهم وأمهاتهم كما حصل مع الطالب في جامعة النجاح محمد عبدالله عسعوس يوم الخميس الماضي 18/5/2023.



وأدانت تعرض الطلاب في سجون السلطة للضرب والتعذيب والشبح، وتعرب عن قلقها حول مصير الطالب براء بلوط المعتقل منذ 1/5/2023 ونقله إلى مسلخ أريحا ومنع عائلته من زيارته أو الاطمئنان عليه في ظل معلومات عن خوضه اضراباً مفتوحاً عن الطعام.



وصعدت أجهزة السلطة في الضفة من عمليات الاعتقال والملاحقة لطلبة الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة لا سيما جامعة بوليتكنك فلسطين في الخليل.



وتطالب لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين خاصة طلاب الجامعات المغيبين عن مقاعدهم الدراسية واختباراتهم النهائية وهم:



الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين

براء بلوط المعتقل منذ 20 يوماً



الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين

طارق عمرو المعتقل منذ 18 يوماً



الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين

قصي عمرو المعتقل منذ 11 يوماً



الطالب في جامعة الخليل

عماد عصافرة المعتقل منذ 4 أيام



الطالب في جامعة النجاح

محمد عبدالله عسعوس المعتقل منذ 3 أيام



الطالب في جامعة خضوري

عمر منصور المعتقل منذ 3 أيام