التشكيلة المثالية للدوري الإسباني لموسم 2022-2023

أعلنت رابطة الدوري الإسباني “لا ليجا” عن التشكيلة المثالية لأفضل 15 لاعبًا لموسم 2022-2023 ومع اقتراب نهاية هذا الموسم وتتويج نادي برشلونة باللقب.

وقد شهدت التشكيلة “لا ليجا” للموسم الحالي وجود ثلة من أفضل نجوم الدوري الإسباني، وحيث شكّل نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لهذا الموسم ونادي ريال مدريد قرابة ثلثي التشكيلة المثالية، حيث تواجد 10 لاعبين من أصل 15 لاعبًا في هذه التشكيلة، والتي يتم اختيارهم من قِبل الرابطة حسب الأداء الفردي والجماعي على مدار الموسم.

وتساوى الفريقين في قائمة التشكيلة الموسم الحالي في الدوري الإسباني بوجود 5 لاعبين من نادي برشلونة ومثلهم من نادي ريال مدريد ولاعبين من نادي أتلتيكو مدريد ولاعب واحد من أندية سيلتا فيغو وريال سوسيداد وأوساسونا.

وتمثَّلت الأسماء المختارة الخمسة من نادي برشلونة في قائمة تشكيلة الدوري الإسباني المثالية للموسم الحالي، وجود البولندي ليفاندوفسكي والثنائي الإسباني أليخاندرو بالدي وبيدري بالإضافة إلى الفرنسي جول كوندي والحارس الألماني مارك أندريه تيرشتيغن.

وضمَّت التشكيلة 5 لاعبين من ريال مدريد والممثلين في الكرواتي لوكا مودريتش والأوروغواياني فيدريكو فالفيردي والثنائي البرازيلي فينسيوس جونيور وإيدير ميليتاو بالإضافة لبنزيما.

وشهدت التشكيلة أيضًا انضمام 5 لاعبين من عدَّة فِرق إسبانية أخرى والممثلين بـ الفرنسي أنطوان غريزمان ومولينا من أتلتيكو مدريد، وغابري فييغا من سيلتا فيعو وديفيد غارسيا من أوساسونا وميكيل ميرينو من سوسيداد.

فريق الموسم بالليجا 2022-2023 –

الهجوم: ليفاندوفسكي – بنزيما – جريزمان – فينيسيوس. –

الوسط: فالفيردي – بيدري – مودريتش – ميرينو لاعب سوسيداد – فييجا لاعب سيلتا فيجو. –

الدفاع: ميليتاو – بالدي – كوندي – مولينا – جارسيا مدافع اوساسونا. –

حراس: تير شتيجن.