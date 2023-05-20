آبل تُطلق iOS 16.5 وتعالج ثلاث ثغرات

أطلقت شركة "آبل" التكنولوجية العملاقة، الإصدار ذي الرقم 16.5 من نظامي: آي أو إس iOS وآيباد أو إس iPadOS، الذي يأتي ببعض التغييرات قبل الإعلان عن الإصدار الكبير التالي قريبًا.

وتستعد عملاقة التقنية الأمريكية لإطلاق الإصدار ذي الرقم 17 من أنظمة تشغيل أجهزتها المحمولة، مثل: نظام آي أو إس لهواتف آيفون، وآيباد أو إس للحواسيب الشخصية.

ومقارنةً بالإصدارات السابقة التي أُطلقت خلال المدة الماضية، يُصنف نظاما آي أو إس 16.5 وآيباد أو إس 16.5 الجديدان بأنهما صغيران، إذ إن أبرز ميزة يأتي بها هي المعلومات الرياضية في تطبيق الأخبار Apple News.

وعلى وجه التحديد، حصل تطبيق Apple News على علامة تبويب رياضية جديدة توفر وصولًا سهلًا إلى الأخبار، والنتائج والترتيب، والمزيد، للفرق والدوريات التي تتابعها، مما يعني أنها قد تكون طريقة سهلة لمتابعة أخبار الرياضية التي تعنيك في مكان واحد.

وهناك أيضًا بطاقات جديدة للنتائج والجداول تركز في الرياضة ستتضمن معلومات عن ألعاب معينة. ويتضمن التحديث أيضًا بعض الإصلاحات للمشكلات، مثل: المشكلة التي تؤدي إلى عدم استجابة خاصية Spotlight.

ويعالج نظام iOS 16.5 أيضًا المشكلة التي تجعل خاصية الإذاعات الصوتية في منصة السيارات "كار بلاي" CarPlay لا تُحَمِّل المحتوى.

ويعمل التحديث أيضًا على إصلاح مشكلة قد تؤدي إلى إعادة تعيين إعدادات وقت الشاشة Screen Time أو عدم مزامنتها عبر الأجهزة جميعها.

وقالت شركة آبل في النشرة الخاصة بنظام آي أو إس 16.5 الجديد: "قد لا تتوفر بعض الميزات في المناطق جميعها أو على أجهزة آبل جميعها".

يُشار إلى أن التحديث الجديد يأتي قُبيل الإعلان عن الإصدار ذي الرقم iOS 17 خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC المقرر إطلاقه في 5 حزيران/ يونيو المقبل.

وأمس الجمعة، عالجت شركة آبل ثلاث ثغرات أمنية جديدة مكشوفة استُغلَّت في الهجمات لاختراق هواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية، وحواسيب ماك الشخصية.

وتُعدّ الثغرة الأولى من فئة "الهروب من وضع الحماية" التي تُمكّن المهاجمين من بُعد من الخروج من صناديق الحماية لمحتوى الويب.

أما الثغرتان الأخريان فهما من ثغرات "القراءة خارج الحدود" التي يمكن أن تساعد المهاجمين في الوصول إلى المعلومات الحساسة، بالإضافة إلى السماح بتنفيذ التعليمات البرمجية التعسفية على الأجهزة المخترقة، وذلك بعد خداع الأهداف لتحميل صفحات ويب ضارة.