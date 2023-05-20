التعليم بغزة تبدأ بعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

بدأت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، اليوم السبت، بعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022_2023.

وقال جمال يوسف مدير عام الامتحانات والقياس والتقويم: إن "امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 2022_2023 بدأت اليوم السبت 20/5/2023".

وأشار إلى وجود امتحانات موحدة على مستوى المديريات، وامتحانات على مستوى المدارس، مضيفًا أنّ جميع الامتحانات ستنتهي بتاريخ 29/5/2023.

وأكّد يوسف، أنّ الوزارة أكملت مختلف الاستعدادات لعقد الامتحانات بالصورة المطلوبة، مبيّنًا أنّها من المنهاج الدراسي وتراعي الفروق الفردية.

وتفقدت وفود من الوزارة والمديريات سير الامتحانات في العديد من المدارس، متمنين النجاح والتفوق للطلبة.