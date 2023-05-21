تعرف على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأحد 21 مايو 2023

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار وجاف، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وبعد غد الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيًا إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء المقبل يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.