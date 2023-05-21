ما هو مركز جوارديولا بين عظماء البريميرليج؟

واصل بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، فرض هيمنته على الكرة الإنجليزية، بالتتويج بلقب البريميرليج رسميًا أمس السبت.



وأتى تتويج السيتي بعد استغلال سقوط آرسنال أمام نوتنجهام فورست، لتكون مباراة رفاق هالاند أمام تشيلسي اليوم فرصة لحمل الكأس أمام الجماهير بملعب الاتحاد.



ولحق جوارديولا بتدريب مانشستر سيتي في صيف 2016، ومنذ ذلك الحين لم يخسر لقب الدوري سوى مرتين فقط، وكان ذلك في الموسم الأول (2016- 2017) لصالح تشيلسي، وفي موسم (2019- 2020) لصالح ليفربول.



وتوج جوارديولا بلقب البريميرليج 5 مرات، وكان ذلك في مواسم (2017- 2018) و(2018- 2019) و(2020- 2021) و(2021- 2022) وأخيرًا (2022- 2023).



ويتواجد جوارديولا في المركز الثاني في قائمة أكثر المدربين تتويجًا بلقب البريميرليج برصيد 5 ألقاب، خلف متصدر القائمة السير أليكس فيرجسون بـ13 لقبًا.



كما يتفوق الإسباني على الثنائي آرسين فينجر وجوزيه مورينيو ولكل منهما 3 ألقاب.



أما بالنظر إلى الدوري الإنجليزي بشكل عام بمسماه القديم والحديث، فيتواجد جوارديولا في المركز الثالث في قائمة أكثر المتوجين باللقب، مناصفة مع توم واتسون ومات بسبي.



ويتصدر فيرجسون هذه القائمة أيضا بـ13 لقبًا، ومن ثم الثنائي جورج رامسي وبوب بيزلي: 6 ألقاب.



ويعد جوارديولا المدرب الإسباني الوحيد الذي نجح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.



وبالنظر إلى الجنسيات الأخرى الأكثر تتويجا، نال الإنجليز اللقب 65 مرة عبر 38 مدربا، ثم الإسكتلنديين برصيد 41 لقبا عبر 11 مدربا.



ومنحت تلك النجاحات جوارديولا بعض الأرقام القياسية في البريميرليج، فهو الوحيد الذي توج بجائزة مدرب الشهر في 4 أشهر متتالية.



كما أنه أسرع من وصل إلى 100 انتصار في البريميرليج، وكان ذلك في غضون 134 مباراة فقط.



ويملك جوارديولا الرقم القياسي كأكثر من حصد عدد نقاط في موسم واحد بالبريميرليج: 100 نقطة في موسم (2017- 2018).



وفي ذلك الموسم حصد السيتي اللقب بأكبر فارق نقاط مع الوصيف (19 نقطة) أمام مانشستر يونايتد.



وفي الموسم نفسه حقق السيتي مع جوارديولا رقما قياسيا بحصد 50 نقطة خارج ملعبه.



كما أن السيتي يعد أكثر من حقق أكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد بواقع 32 انتصارا في موسمي (2017- 2018) و(2018- 2019) مناصفة مع ليفربول في موسم (2019- 2020).



وحقق جوارديولا أكبر عدد من الانتصارات المتتالية في تاريخ البريميرليج بواقع 18 انتصارا، مناصفة مع ليفربول.



ومدرب السيتي هو أيضا أكثر من حقق أكبر عدد من الانتصارات المتتالية لنهاية الموسم بواقع 14 انتصارا في موسم (2018- 2019)، وأكثر من حقق انتصارات متتالية خارج أرضه بواقع 12 انتصارا بين ديسمبر/كانون الأول 2020 ومايو/أيار 2021.



كما أن السيتي يملك أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من البريميرليج، بواقع 106 أهداف تحت قيادة بيب في موسم (2017- 2018)، وهو أيضا صاحب أفضل فارق أهداف في موسم يتألف من 38 مباراة بواقع 79 هدفا في الموسم ذاته.



كما أن جوارديولا هو أسرع من وصل إلى 100 انتصار على ملعبه في البريميرليج، وذلك في 128 مباراة.



وهو أسرع من وصل إلى 500 نقطة في البريميرليج في 213 مباراة، وأسرع من بلغ 500 هدف في البريميرليج في 207 مباريات.