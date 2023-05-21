محرز يواصل كتابة التاريخ بإنجاز ذهبي في البريمرليج

يواصل الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم العربية والأفريقية.



وبات قائد المحاربين أكثر لاعب أفريقي حصدا للدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد ألقاب: أحدها مع ليستر سيتي و4 مع مانشستر سيتي.



وحسم مانشستر سيتي لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي اليوم السبت، وذلك بعد خسارة وصيفه آرسنال من نوتنجهام فورست 1-0 في الجولة 37 (قبل الأخيرة).



وتخطى محرز رقم الإيفواري ديدييه دروجبا، الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي رفقة نادي تشيلسي في 4 مناسبات.



ونجح محرز في التتويج بلقب البريميرليج رفقة نادي ليستر سيتي موسم 2015-2016، ثم ناله بقميص السيتي في مواسم: 2018-2019، و2020-2021، و2021-2022، و2022-2023.



وحسم السيتي اللقب رسميا قبل لقاء البلوز غدا الأحد، برصيد 85 نقطة مقابل 81 نقطة لآرسنال، علما بأن فريق المدرب جوارديولا له مباراة مؤجلة أيضا.