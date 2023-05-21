إيران: اعتقال خلية إرهابية تابعة للاحتلال (الإسرائيلي) غربي البلاد

أعلن وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، اليوم الأحد، كشف خلية إرهابية تابعة للاحتلال (الإسرائيلي) غربي البلاد واعتقال عناصرها.

وأضاف في تصريح له: "نأمل تعزيز الأمن على الحدود الغربية بالتعاون مع الحكومة العراقية وذلك ضمن الضمانات التي قدّمتها".

وحذّر وزير الأمن من أنه "في حال تم التسبب بانعدام للأمن لإيران، فإنّ أي تحرك على الحدود سيقابل بردّ حاسم وساحق من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية".

وقبل أيام، أعلنت استخبارات حرس الثورة في إيران تفكيك خلية إرهابية تابعة لـ"داعش خراسان" وإلقاء القبض على العنصر الرئيسي لهذه الخلية.

ومطلع الشهر الحالي، أعلن حرس الثورة الإيراني اعتقال أحد قياديي تنظيم "داعش" الإرهابي عند محاولته دخول البلاد، مؤكداً أنّه تم رصد شبكة اتصالات الإرهابي الموقوف داخل البلاد عبر مجموعة من الإجراءات الأمنية والاستخبارية.

يُذكَر أنّ حرس الثورة الإيراني أعلن في وقتٍ سابق تفكيك خلية إرهابية تابعة لمنظمة "خلق" خططت لاستهداف مراكز حساسة في مدينة آمل قبل تفكيكها من جانب استخبارات الحرس.

وشدّد حرس الثورة الإيراني أكثر من مرة على أنّ القوات الأمنية والشرطة والبسيج سيواصلون التصدي للإرهابيين والأعداء، مؤكداً أنّ الشعب الإيراني سيحبط الفتنة وسينتصر في الحرب المركَّبة ضده.