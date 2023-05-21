صفي الدين للاحتلال: سترون فعل الصواريخ الدقيقة في قلب كيانكم إذا ارتكبتم أي حماقة

نظم حزب الله، اليوم الأحد، مناورة عسكرية بالذخيرة الحية، في أحد معسكراته في جنوب لبنان، بمشاركة مقاتلين من مختلف الاختصاصات العسكرية.

ونفذ الحزب مناورة هجومية محدودة انتهت باقتحام مستوطنة ومحاكاة لأسر جنود من جيش الاحتلال تخللها استخدام سلاح المسيّرات التي نفذت محاكاة لهجوم على المستوطنات.

وتأتي المناورة العسكرية قبل أيام على الذكرى الـ23 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي في 24 أيار/مايو 2000، وتٌقام بمحاذاة معلَم مليتا وسط استعراض أسلحة وصواريخ وآليات.

واللافت أن حزب الله لم يحصر الدعوة لحضور هذه المناورة بالإعلاميين المقربين منه بل وسّع هذه الدعوات لتطال مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية على اختلاف ألوانها وانتماءاتها السياسية.

وخلال المناورة قال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين صفي الدين ان "السلاح بأيدي المقاومين حتى تحقيق النصر الكامل"، وان "الرسالة للعدو الصهيوني هي أن المقاومة التي صنعت الانتصارات لم تتعب".

واضاف صفي الدين "نؤكد في المناورة الجاهزية الكاملة للمقاومة دائماً لمواجهة أي عدوان وتثبيت معادلات الردع التي حمت لبنان، وان الرسالة للعدو الإسرائيلي هي أن المقاومة لم تتعب ولم تتراجع رغم كل الضغوط السياسية والحصار الاقتصادي".

وتطرق صفي الدين الى العدوان الاخير على غزة قائلا "راقبنا فشل العدو وعجزه في تثبيت معادلة جديدة في معركة ثأر الأحرار في غزة، ونقول للإسرائيليين بأنهم إذا فكروا بتوسيع دائرة العدوان فالمقاومة جاهزة لتمطر العدو بما لا يستطيع رده".

ولوح صفي الدين لأول مرة بالصواريخ الدقيقة قائلا ان "العدو سيرى فعل الصواريخ الدقيقة في قلب كيانه إذا ارتكب حماقة لتجاوز قواعد اللعبة"، مضيفا ان "مزارع شبعا ستعود وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر وأعيننا ستبقى موجهة إليها حتى يكتب لها التحرير".

واضاف صفي الدين ان "الرهانات على القرارات الدولية والمجتمع الدولي خاسرة ومن يعيد فلسطين ويحمي الثروات هي القوة والمقاومة المتنامية"، مضيفا ان "محور المقاومة سيبقى يتطور من غزة والضفة والداخل المحتل ولبنان انطلاقاً من الجمهورية الإسلامية في إيران".

وتابع صفي الدين "إذا كان هناك في "تل أبيب" من يفكر بارتكاب حماقة وتجاوز قواعد اللعبة فسنمطر الكيان بالصواريخ الدقيقة"، مضيفا "نقول للعدو إننا راقبنا قدراتكم جيداً وعرفنا عجزكم عن إحداث معادلة جديدة لهث لها نتنياهو ولكنه فشل"



