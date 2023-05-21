منتخب العراق ينسحب من بطولة العالم دعماً لفلسطين ورفضاً للتطبيع

أعلن منتخب العراق للمبارزة، انسحابه من المنافسات الفردية في بطولة العالم المقامة حالياً في إسطنبول، والمؤهلة لأولمبياد باريس، بعد أن أوقعته قرعة المنافسة في مواجهة منتخب الاحتلال (الإسرائيلي).

ونشر الاتحاد العراقي للمبارزة بياناً عبر حسابه على "فيسبوك"، كشف فيه عن قراره، وأوضح أن "قرار الانسحاب يأتي التزاماً بقانون تجريم التطبيع، الذي أقره البرلمان العراقي، ورفضاً للكيان (الإسرائيلي) المحتل، وتضامناً مع القضية الفلسطينية".

وأشار الاتحاد إلى أنّ المنتخب العراقي بانتظار منافسات الفرق، بعد أن انسحب من المنافسات الفردية، في انتظار إجراء القرعة التالية.

وكان مجلس النواب العراقي، قد صوّت بالإجماع، على قانون تجريم التطبيع مع الكيان (الإسرائيلي)، في أيار من العام الماضي، في قانون يعتبر الأوّل من نوعه عربياً وعالمياً صادر عن برلمان دولة.

وتأتي الخطوة العراقية ضد التطبيع الرياضي مع الاحتلال مشابهة لما فعلته لاعبة الشطرنج اللبنانية سالي حمادة في بطولة العالم، والطفل اللبناني شربل أبو ضاهر في منافسات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة، الذين رفضوا مواجهة لاعبين إسرائيليين في البطولة.