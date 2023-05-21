بيريز يُبلغ أنشيلوتي بمصيره بعد مهزلة السيتي

أكد رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، في اجتماع مع كارلو أنشيلوتي، أن المدرب سيكمل مع النادي عقده الذي يتبقى فيه عام آخر، وسيتولى تدريب الفريق الموسم المقبل، وفقًا لما أعلنه المدرب الإيطالي بنفسه.

وبسؤال أنشيلوتي مباشرةً في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فالنسيا مساء غدٍ الأحد في الدوري الإسباني عن وضعه، قال الإيطالي أن النادي قد ضمن له الاستمرار، ليضع حدًّا لشائعات رحيله لتدريب منتخب البرازيل.

وقال كارلو: "أعتقد أن الجميع يعرف جيدًا طبيعة وضعي، عقدي مستمر حتى 30 يونيو/حزيران 2024 وأريد أن أنهيه، الجميع يعرف هذا".

وكشف الإيطالي أنه اجتمع مع بيريز مساء الجمعة وقال: "تحدثنا في الاجتماع كما نفعل كل أسبوع تقريبًا، وأبدى فلورنتينو دعمه، وتحدثنا عن مباراة الأربعاء والموسم الذي أوشك على الانتهاء، نواصل المضي قدمًا بنفس الحماس، وحتى بمزيدٍ من الإثارة للقيام بالأمور على أكمل وجه".

وكان ريال مدريد قد ودّع مسابقة دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي أمام مانشستر سيتي بعدما خسر لقاء الإياب، الأربعاء الماضي، برباعية نظيفة، وتعادل ذهابًا 1-1، ما أثار الشكوك حول استمرار أنشيلوتي مع الفريق.

ومن جهة أخرى، أنهى الفريق الأبيض، اليوم السبت، مرانه الثاني والأخير قبل مواجهة فالنسيا في الدوري على ملعب ميستايا غدًا الأحد بمشاركة كل لاعبي الفريق المتاحين.

ويسعى الريال عقب الإقصاء المؤلم من مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري الأبطال إلى إنهاء الدوري بأفضل شكل ممكن واحتلال المركز الثاني، بعد أن ضمن برشلونة التتويج باللقب.

وقاد أنشيلوتي كل لاعبيه، ومنهم النمساوي ديفيد آلابا والبرازيلي رودريغو غوس والفرنسي كريم بنزيما، الذين أنهوا إياب نصف نهائي دوري الأبطال وهم يعانون من آلام متنوعة.



