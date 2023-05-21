تأكيد إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

أعلن نادي الزمالك، اليوم الأحد، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمود حمدي "الونش" في مباراة الإسماعيلي في الجولة 27 للدوري المصري.

وأكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق للزمالك، في بيان رسمي أن الأشعة أثبتت إصابة "الونش"، عبارة عن قطع جزئي بالرباط الصليبي الأمامي للركبة بالقدم اليسري.



وأشار أسامة، إلى أن اللاعب سيجري عملية جراحية في ألمانيا خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء الأوراق الخاصة بسفره.



وأضاف طبيب الزمالك، أن الإجراء الطبي الذي سيتخذ مع إصابة "الونش"، يتم تحديده بعد الانتهاء من الجراحة، وفقا لما هو متبع في مثل هذه الإصابات.



وكان الونش قد عانى منذ بداية الموسم، من إصابة قوية بقطع في أوتار الركبة اليمنى، أبعدته عن الفريق لفترة طويلة، قبل أن يعود ويتلقى إصابة جديدة خلال لقاء الإسماعيلي والتي أنهت موسمه بشكل كامل.