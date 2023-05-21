الحكومة (الإسرائيلية) تصادق على سلسلة قرارات تتعلق بتهويد القدس

صادقت الحكومة (الإسرائيلية) المتطرفة، على سلسلة قرارات تتعلق بتهويد مدينة القدس، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ونقلت الصحيفة عن حاييم كاتس وزير السياحة (الإسرائيلي) قوله إنه سيتم رفع ميزانية تشجيع اقتحام حائط البراق في عامي 2023 - 2024، إلى 8 ملايين بعد أن كانت مقدرة بـ 4 ملايين فقط.

واعتبر أن هذا القرار مهم تاريخيًا ويظهر التزام الحكومة (الإسرائيلية) بالحفاظ على المنطقة ويهوديتها.

فيما ذكرت القناة العبرية السابعة، أنه تم تشكيل اللجنة الوزارية لشؤون القدس الكبرى، برئاسة مئير باروش.

وستتعلق مهام هذه اللجنة بإحياء "القدس كعاصمة لإسرائيل"، والعمل على تطوير ورفاهية سكانها، والمسؤولية عن السلطات التي تخدم المدينة.

واتخذت قرارات تتعلق بمشاريع لم يفصح عنها بهدف تهويد المدينة المقدسة.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف"، بأن حكومة الاحتلال تعقد جلستها الأسبوعية في أنفاق حائط البراق، وذلك بمناسبة احتلال القدس الشرقية وما يسمى الذكرى الـ 56 لـ"توحيد القدس".

وبحسب "معاريف"، من المتوقع أن تصادق الحكومة على خطة خمسية للأعوام 2024-2028 بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في شرق القدس، حيث تصل قيمة الميزانيات المرصودة لذلك إلى أكثر من 3 مليارات شيكل.

كما سترصد ميزانية بقيمة نصف مليار شيكل من أجل مشروع ما يسمى "الحوض المقدس" للتهويد وتعزيز الاستيطان في القدس القديمة.

وسترصد الحكومة ميزانية بقيمة 60 مليون شيكل للأعوام 2023 إلى 2024، حيث ستوظف هذه الميزانيات في أنشطة تعليمية وثقافية وسياحية لتعزيز العمل الاجتماعي باسم التقليد اليهودي والتراث (الإسرائيلي)، وتعزيز صلة الشعب اليهودي في (إسرائيل) والعالم.

كما ستعمل الحكومة على زيادة إطار الميزانيات لمشاريع تحديث البنية التحتية، وكذلك تشجيع الزيارات إلى ساحة البراق، حيث ستدفع وزارة الاستيعاب نحو المصادقة على برنامج "الشباب المهاجر إلى القدس".

كما أن وزارة التراث حضرت خطة للكشف عن القدس القديمة، بينما وزارة الاقتصاد جهزت خطة لتشجيع العمل في المدينة، فيما ستحول مسطحات واسعة من الأرضي التي تتواجد بملكية ما يسمى "أراضي الدولة"، إلى بلدية القدس.

وأتى رصد الميزانيات الضخمة، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة (الإسرائيلية) والتي تعقد داخل أنفاق ساحة البراق في القدس للمرة الثانية بعد اجتماع عام 2017، بحسب ما ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم" اليوم الأحد.