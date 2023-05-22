أكثر ما يشربه العالم بعد الماء.. 12 حالة يجب فيها الحذر من الشاي

يحتفل العالم في 21 مايو/أيار من كل عام باليوم العالمي للشاي، وبهذه المناسبة نتعرف على فوائد هذا المشروب، ونسلط الضوء على حالات صحية ينصح أصحابها بالتقليل منه.

والشاي مشروب يعدّ من نبات "كاميليا سينيسيس"، وهو أكثر المشروبات استهلاكا في العالم بعد الماء. ويعتقد أن استهلاك الشاي بدأ في شمال شرق الهند وشمال ميانمار وجنوب غرب الصين، لكن المكان المحدد لنمو النبات أول مرة غير معروف، وهناك أدلة على أنه بدأ استهلاكه في الصين قبل 5 آلاف عام، وذلك وفقا لموقع الأمم المتحدة.

ولشرب الشاي منافع صحية بسبب فوائده المضادة للالتهابات والأكسدة وفقدان الوزن.

الأسود والأخضر

يأتي الشاي في شكلين: الأسود والأخضر، ويعتمد نوعه على عملية تسمى الأكسدة، تتحول فيها الأوراق من اللون الأخضر إلى اللون البني الداكن، وهو ما يوصف أيضا بأنه أسود.

وتعني الأكسدة تعرّض الأوراق لهواء رطب غني بالأكسجين، ويمكن لمصنعي الشاي التحكم في كميتها.

والشاي الأسود هو شاي مؤكسد بالكامل، أما الشاي الأخضر فهو غير مؤكسد.

حالات وأمراض ينصح المصاب بها بالتقليل من الشاي أو تجنبه

غالبية التأثيرات السلبية على المرضى نابعة من الكافيين الموجود في الشاي، وهذا ينطبق عليه بنوعيه الأسود والأخضر.

لذلك في الحالات والأمراض التالية، يجب الحذر عند شرب الشاي:

1- الرضاعة الطبيعية

مثل كثير من العناصر الموجودة في المواد الغذائية، ينتقل الكافيين ليشكل جزءا من حليب الأم، ومن ثم يمكن أن يؤثر على الرضيع.

تناول الرضيع كميات كبيرة من الحليب الغني بالكافيين (أكثر من 2-3 أكواب في اليوم) يمكن أن يسبب مشاكل في النوم وتهيجا وزيادة في نشاط الأمعاء.

2- فقر الدم

شرب الشاي قد يجعل فقر الدم أسوأ.

3- اضطرابات القلق

قد يؤدي الكافيين الموجود في الشاي إلى تفاقم القلق.

4- اضطرابات النزيف

قد يزيد الكافيين الموجود في الشاي من خطر النزيف، فلا تشرب الشاي إذا كنت تعاني من اضطراب النزيف.

5- أمراض القلب

قد يؤدي تناول الكافيين الموجود في الشاي بكميات كبيرة إلى عدم انتظام ضربات القلب.

6- داء السكري

قد يؤثر الكافيين الموجود في الشاي على التحكم بنسبة السكر في الدم، فإذا كنت تشرب الشاي وتعاني من مرض السكري، راقب نسبة السكر في الدم بعناية.

7- الإسهال

يمكن أن يؤدي الكافيين الموجود في الشاي -خاصة عند تناوله بكميات كبيرة- إلى تفاقم الإسهال.

8- النوبات

الجرعات العالية من الكافيين قد تسبب نوبات صرع أو تقلل من آثار الأدوية المستخدمة للوقاية من النوبات. فإذا كنت قد أصبت بنوبة صرع من قبل، فلا تتناول جرعات عالية من الكافيين أو المواد التي تحتوي عليه مثل الشاي.

9- ارتفاع ضغط الدم

قد يزيد الكافيين الموجود في الشاي من ضغط الدم لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم.

10- متلازمة القولون العصبي

قد يؤدي الكافيين الموجود في الشاي، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة، إلى تفاقم الإسهال لدى بعض المصابين بمرض القولون العصبي.

11- أمراض الكبد

تم ربط تناول مكملات مستخلص الشاي الأخضر بحالات نادرة من تلف الكبد، وقد تؤدي مستخلصات الشاي الأخضر إلى تفاقم أمراض الكبد. تحدث إلى طبيبك قبل تناول مستخلص الشاي الأخضر.

12- هشاشة العظام

شرب الشاي يمكن أن يزيد من كمية الكالسيوم التي يتم التخلص منها في البول، وهذا قد يضعف العظام. إذا كنت مصابا بهشاشة العظام، فلا تشرب أكثر من 6 أكواب من الشاي يوميا.

كمية الشاي القصوى المسموح بها يوميا

يعدّ شرب الشاي بكميات معتدلة آمنا بشكل عام لمعظم الناس، ولا توجد كمية مناسبة محددة، إذ إن الاختلاف الواسع لمكونات الشاي وجودته، يجعل من الصعب تحديد كمية مثالية، ومع ذلك ينصح بعدم تجاوز 4 أو 5 أكواب يوميا.

وعلى الرغم من أن تناول الشاي باعتدال غالبا ما يعد أمرا صحيا، فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي يسبب أضرارا جانبية.

في المقابل، فإن شرب كميات كبيرة من الشاي -أكثر من 4 أو 5 أكواب في اليوم- قد يسبب مشاكل صحية، وذلك في الغالب بسبب الآثار الجانبية المرتبطة بالكافيين.

آثار جانبية أخرى للشاي

وقد تشمل الآثار الجانبية للشاي عند شربه بكميات كبيرة ما يأتي:

القلق.

صعوبة النوم.

تسارع التنفس.

الصداع.

زيادة التبول.

عدم انتظام ضربات القلب.

الغثيان.

القيء.

العصبية.

الأرق.

ارتفاع ضغط الدم.

فقر الدم.

المصدر : الجزيرة + وكالات