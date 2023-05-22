كتلة بيرزيت تدعو للمشاركة في مسيرها وحضور دعايتها الانتخابية اليوم

دعت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت برام الله، جموع الطلبة للمشـاركـة في مسيـرها، وحضورِ دعايتها الانتخابيّة اليوم الاثنين.

وقالت الكتلة إن المَسير سينطلق من أمـام قاعـة الشهيد كمال ناصر الساعة 12:30 ظُهرًا، وصولاً إلى مجلس الطّلبة القديـم لحضـور الدعايـة الانتـخابية السّاعة 1:30 ظُهرًا.

وتتجهز الكتلة الإسلامية لخوض انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت، والمقررة يوم الأربعاء القادم 24 مايو الجاري، للمنافسة على 51 مقعداً تشكل مقاعد مؤتمر المجلس للدورة القادمة.

وبحسب أجندة الانتخابات ستكون المناظرة الطلابية يوم غد الثلاثاء الموافق 23 مايو الجاري.

وكانت الكتلة الإسلامية قد حققت فوزًا كبيرًا في انتخابات مجلس الطلبة التي جرت العام الماضي، في جامعة بيرزيت.

وتواصل الكتلة في بيرزيت تقديم كل ما تملك من خدمات للطلبة، رغم العقبات التي تقف في طريقها، وأبرزها مضايقات الاحتلال الإسرائيلي واعتقاله رموز الكتلة بالجامعة.

وتقدم الكتلة الإسلامية أنشطة متنوعة، تهدف بشكل أساسي إلى دعم الطلبة، وتشجعهم على المشاركة بأفكارهم وإبداعاتهم.

وترفع الكتلة دوماً شعار: "لن يحرم أي طالب من التسجيل بسبب أي عائق مادي"، وتسارع في خدمة الطلبة، وتساعدهم في فترة التقسيط والتسجيل، إلى جانب الخدمات الثقافية والوطنية والدينية المميزة.