فينيسيوس مهدد بعقوبة مشددة في الليجا

بات البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، مهددا بتلقي عقوبة في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي، وقد تمتد أيضا للموسم الجديد.



شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة فالنسيا وريال مدريد على ملعب "ميستايا"، اشتباكات عنيفة بين لاعبي الفريقين، انتهت بطرد فينيسيوس جونيور نجم الملكي.



وبدأت الاشتباكات بعدما تباطأ تيري كوريا لاعب فالنسيا في منح الكرة للاعبي ريال مدريد من أجل تنفيذ ركلة ركنية، ليتجمعوا حوله، بينما ذهب لاعبو فالنسيا للدفاع عن زميلهم.



وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه فينيسيوس جونيور بسبب اعتدائه خلال الاشتباكات على هوجو دورو لاعب فالنسيا في الدقيقة 90+8.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فينيسيوس سيتعرض على الأقل لعقوبة الإيقاف لمدة مباراتين، لأنه حصل على طرد مباشر في مباراة الأمس



لكن وفقا للمادة 103 في قانون الاتحاد الإسباني، ستصبح العقوبة مغلظة ضد فينيسيوس، إذا اعتبر تصرفه اعتداء، وسيتعرض لعقوبة الإيقاف من 4 إلى 12 مباراة.



أما إذا تم تصنيف اللعبة كعنف داخل المباراة وفقا للمادة 130، فقد يكون الإيقاف من مباراتين إلى 3 مباريات فقط.



وفي حالة كانت العقوبة أكثر من 3 مباريات، فإن فينيسيوس سيتعرض للإيقاف في بداية الموسم الجديد من الليجا.