تسمم 200 جندي إسرائيلي في قاعدة (ناحال) الجوية

أصيب 200 جندي إسرائيلي بحالات تسمم داخل إحدى القواعد العسكرية في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة، بحسب ما أعلنت مصادر إسرائيلية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، إن الجيش يجري تحقيقاً في حادثة تسمم 200 جندي داخل قاعدة عسكرية، نهاية الأسبوع الماضي، من أجل الوقوف على أسباب القصور في الدعم اللوجستي.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، أن أكثر من 100 جندي إسرائيلي أصيبوا بحالات تسمم، في قاعدة "ناحال" الجوية في النقب.

وأوضحت "كان" أنه تم إغلاق غرفة الطعام في قاعدة التدريب الجوية أمام عمليات التفتيش، بعد نقل العشرات من الجنود وهم مصابون باضطراب في المعدة.

ولفت إلى أنه جرى إغلاق مطبخ القاعدة حتى انتهاء تفتيش جيش الاحتلال، وموافقة السلطات الطبية على إعادته إلى النشاط.

بدوره قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الجنود تلقوا رعاية طبية وتم إرسالهم للراحة في غرفهم.

وأشار إلى أن المشكلة معروفة لكبار القادة، حيث أنه في العام الماضي، تم إجراء عدد كبير من عمليات التدقيق في "ناحال"، والتي تم من خلالها تعلم دروس مختلفة في مجال الغذاء والدواء في الوحدة، مؤكدًا أنه "بعد الحادث الأخير، سيتم إجراء المزيد من عمليات التدقيق وسيستمر العلاج".