"ميتا" تنافس "تويتر" بإطلاق تطبيق مطوّر من "انستغرام"

تواصل شركة ميتا المالكة لفيسبوك وانستغرام وواتساب وغيرها، سعيها لمنافسة منصة تويتر، حيث تستعد "انستغرام" إلى إطلاق تطبيقها للمنشورات النصية خلال يونيو / حزيران القادم.

وبحسب تقرير وكالة بلومبيرغ الأمريكية، فإن شركة ميتا، تعمل على اختبار المنتج مع بعض المؤثرين ومنشئي المحتوى، حيث أعلنت في وقت سابق من العام الجاري أنها تستكشف إطلاق شبكة اجتماعية لا مركزية قائمة على النصوص يمكنها منافسة تويتر.

وأوضحت الوكالة أن المشروع الذي يحمل الاسم الرمزي (بي92) P92، سيُطوَّر كتطبيق مستقل، مشيرةً إلى أن مدير إنستغرام، آدم موسيري هو الذي يدير المشروع.

وترى "ميتا" أن هذه الخطوة قد تساعدها في جذب بعض مستخدمي تويتر، الذين يبحثون عن بدائل بعد تولي إيلون ماسك الشركة وتغيير بعض قواعدها.

وتعتمد الشبكات الاجتماعية اللامركزية، مثل ماستودون أو بلوسكاي، المدعومة من مؤسس تويتر المشارك ورئيسها التنفيذي الأسبق جاك دورسي، على خوادم فردية تستخدم بروتوكولًا موحدًا، وتتجنب التحكم المركزي في المحتوى والرقابة المحتملة.

ويُشار إلى أن ميتا تستكشف أيضًا إدماج المنتج مع الشبكات الاجتماعية الحالية، مثل: تويتر، وماستودون، وذلك بالاعتماد جزئيًا على البروتوكول المسمى ActivityPub.

وسيتمكن المستخدمين من تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم في إنستغرام، وسيُنقل متابعوهم، واسم المستخدم، والسيرة الذاتية، وشارة التوثيق إلى التطبيق الجديد.

وفي التطبيق، سيرى المستخدمون موجزًا للمنشورات، ويمكنهم إنشاء منشورات نصية يصل طولها إلى 500 حرف مع الروابط والصور ومقاطع الفيديو المرفقة.