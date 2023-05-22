أمن السلطة يعتقل الطالب أحمد القواسمي ويرفض الإفراج عن منسق الكتلة ببولتيكنك الخليل

تواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية حملة الاعتقالات السياسية بحق طلبة الجامعات، واختطفت الطالب بجامعة بوليتكنك فلسطين أحمد القواسمي بعد استدعائه للمقابلة صباح اليوم.

يأتي ذلك في ظل حملة مسعورة تستهدف طلبة جامعة "بوليتكنك فلسطين" بالخليل، تزامناً مع رفض أجهزة السلطة تنفيذ قرار قضائي، يقضي بالإفراج عن منسق الكتلة الإسلامية طارق عمرو من مسلخ أريحا.

وأفادت مصادر عائلية بأنه بعد إفراج الوقائي في أريحا عن نجلها عمرو، عقب اعتقال دام 20 يوماً، أعادت مخابرات السلطة بالخليل اعتقاله ونقلته إلى مقرها بالمدينة.



وتصاعدت الحملة الأمنية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة، بحق أبناء الكتلة الإسلامية في جامعة البوليتكنك وجامعات الضفة الغربية.



وفي مطلع الشهر الجاري، اعتقلت قوة من جهاز الأمن الوقائي الطالب عمرو، بعد اعتراض المركبة التي كان يركبها خلال خروجه من الجامعة.

ونفذت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، حملة مداهمات واعتقالات طالت عدداً من طلبة الجامعات بمحافظة الخليل.

واقتحمت أجهزة السلطة الأسبوع الماضي، منزل الطالبة براءة سلايمة في مدينة الخليل، وقامت بمصادرة جهاز الهاتف الخاص بها، إلى جانب الاعتداء على أفراد عائلتها.

وشنت أجهزة السلطة حملة اعتقالات في صفوف طلبة بوليتكنك الخليل، ودعت الكتلة الإسلامية إلى الإضراب وتعليق الدوام مع وقفة احتجاجية حينها، في ظل عدم وقوف الجامعة عند مسؤولياتها تجاه طلابها المعتقلين.

وأكدت الكتلة الإسلامية في جامعة بوليتكنك فلسطين، على عدم قبولها بتغيب أي طالب عن مقاعد الدراسة بتهمة العمل النقابي، وعدم السماح بأي اعتداء على أي طالب من طلبة الجامعة.