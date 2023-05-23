هل سيرحل عن ريال مدريد؟ فينيسيوس يرد !

نفى تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، أن يكون البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، قد طلب الرحيل عن النادي الملكي في الصيف المقبل.

وكان نجم ريال مدريد قد تعرض لاعتداء عنصري في مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالليجا، وبعدها هاجم إسبانيا ووصفها بالعنصرية.

وذكر لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن المقربين من فينيسيوس طلبوا منه الرحيل عن إسبانيا، لكن اللاعب قرر البقاء مع ريال مدريد.

ونشرت شبكة "ESPN Brazil"، أن فينيسيوس جونيور لا ينوي الرحيل عن ريال مدريد، مشيرة إلى أن ما حدث معه مؤخرا لم يجعله يفكر في عرض باريس سان جيرمان البالغ 33 مليون يورو سنويا.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فينيسيوس يريد البقاء في مدريد ومحاربة العنصرية في الصفوف الأولى".