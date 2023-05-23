فصائل المقاومة: نؤكد على وحدة الساحات وترابط جبهات المقاومة في مواجهه المحتل

أكدّت فصائل المقاومة الفلسطينية، على وحدة الساحات وترابط جبهات المقاومة في مواجهة الاحتلال.

وقالت الفصائل في بيان وصل لـ"الرسالة نت" إنّ الاقتحامات اليومية لقطعان المستوطنين بحراسه الشرطة وجيش الاحتلال لساحات المسجد الأقصى تمثل عدوانا خطيرا على قدسيته.

وأكدّت أن اجتماع حكومة الاحتلال المتطرفة في أحد الانفاق تحت حائط البراق لن تصنع له شرعية فالمسجد الأقصى سيبقى مُقدسا إسلاميا خالصا وكل مساعي الاحتلال في تقسيمه لن تنجح .

ودعت جماهير شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى وتكثيف الرباط فيه دفاعًا عنه وإفشالا لمخططات الاحتلال التهويدية والاستيطانية.

وأكدّت ضرورة وحدة شعبنا على برنامج المقاومة والتمسك بالحقوق والثوابت فوحدة شعبنا على خيار المقاومة شرط أساسي في تحقيق الانتصار.