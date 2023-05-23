قطر تحذر من نقص إمدادات الطاقة في أوروبا

حذرت قطر من أن أوروبا قد تواجه أزمة أعمق في نقص الطاقة، من تلك التي تعرضت لها في 2022، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك في تصريحات وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة، الذي انطلقت أعماله اليوم وتستمر حتى 25 مايو/ أيار الجاري.

وأكد "الكعبي"، أن أوروبا قد تواجه نقصا أسوأ في إمدادات النفط والغاز، في حال عودة الانتعاش للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل.

وأشار إلى أن عودة انتعاش الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على مصادر الطاقة التقليدية، بالتزامن مع فرضية قدوم موسم شتاء عادي وليس دافئا كما الموسم الماضي، يعني أن أوروبا ستكون في أزمة نقص إمدادات.

ويحذر كبار منتجي الخام عالميا من ضعف الاستثمارات في صناعة الطاقة التقليدية، بالتزامن مع خطوات غربية للتحول الكامل نحو الطاقة المتجددة.

ويوم أمس الاثنين، حذر الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص، من تراجع حجم الاستثمارات العالمية في قطاعي النفط والغاز، مشيرا أن التراجع سيحدث أزمة شح للمعروض.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قالت "أوبك" إن تقديراتها تشير إلى أن قطاع النفط بحاجة إلى استثمارات تبلغ 12.1 تريليون دولار، لتلبية الطلب خلال السنوات المقبلة.