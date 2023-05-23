حملت عائلة الطالب في جامعة بوليتكنك الخليل طارق عمرو، جهاز مخابرات السلطة المسئولية الكاملة عن حياة ابنها مع استمرار اختطافه لليوم الـ21 على التوالي.

وقالت عائلة عمرو إن ابنها الطالب الجامعي طارق، مختطف في سجون السلطة منذ 3 أسابيع، رغم صدور قرار بالإفراج عنه.

وأوضحت أن محكمة صلح أريحا أصدرت يوم أمس الاثنين قراراً قضائياً بإنهاء اعتقاله، مشيرة إلى أنه كان معتقلاً في سجون الأمن الوقائي، وبعدها في سجن أريحا.

واتهمت العائلة أجهزة السلطة بانتهاك القانون، باستمرار احتجاز وتعذيب طارق، وزملائه الطلاب في الجامعات الفلسطينية.

وأشارت إلى أن ما يجري في سجون السلطة مجزرة حقوقية لا يمكن السكوت عنها خصوصًا في ظل الهجمة المسعورة من "ايتمار بن غفير" و"سموتريتش" على كل شيء فلسطيني.

وتعتقل أجهزة أمن السلطة في الخليل ثلاثة من أبناء الكتلة الإسلامية في جامعة البوليتكنك هم براء بلوط وطارق عمرو وأحمد القواسمة.

وسبق أن أطلقت عائلة المعتقل السياسي الطالب براء بلوط، مناشدة للإفراج الفوري عن ابنها من سجون أجهزة أمن السلطة، وسط تخوفات على مصيرة في ظل التعذيب الشديد الذي يتعرض له.