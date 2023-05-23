القيادي أبو عرة: الثبات والرباط يفشل مخططات الاحتلال الخبيثة في الأقصى

أكد القيادي في حركة حماس مصطفى أبو عرة على أن ثبات أهل القدس والمرابطين في كل فلسطين أفشلوا مخططات الاحتلال في المسجد الأقصى، وسيفشلون كل المؤامرات والمخططات الخبيثة بمزيد من الثبات والرباط.

ودعا أبو عرة إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه لمواجهة اقتحامات الاحتلال ومستوطنيه.

كما دعا إلى إسناد أهل القدس والمرابطين في الأقصى ودعمهم حتى لا يتفرد الاحتلال بالمدينة المقدسة ويمرر مخططاته الخبيثة.

وقال إن قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك من أقدس وأخطر قضايا الصراع مع الاحتلال، والصاعق الذي يعبث فيه في كل يوم وكل مناسبة دينية، وهذا الصاعق سينفجر يوما في وجهه.

وأضاف أن الاحتلال ومستوطنيه يسعون ليل نهار لتهويد المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا كما حصل في المسجد الإبراهيمي في الخليل.

وانطلقت دعوات مقدسية، للتصدي وإحباط تحضيرات المستوطنين وحشدهم لاقتحامٍ كبير للمسجد الأقصى المبارك، يوم الجمعة المقبل، تزامناً مع ما يسمى "عيد الأسابيع" العبري.

وشددت الدعوات على ضرورة إفشال مخططات منظمات "الهيكل" الاستيطانية، وتجهيزاتها لحشد أكبر عدد من المستوطنين لاقتحام الأقصى، يوم الجمعة الموافق 26 أيار/ مايو الجاري.

كما انطلقت دعوات شبابية للمشاركة الواسعة في الفعاليات الشعبية وإشعال المواجهة في جميع نقاط التماس مع الاحتلال بالضفة، لمواجهة مخطط اقتحام الأقصى الجمعة القادمة.

وأكد الحراك الشبابي في فلسطين على ضرورة المشاركة الواسعة في الفعاليات وإشعال المواجهات، الجمعة 26 مايو، للوقوف في وجه مخطط تهويدي كبير لاقتحام المسجد الأقصى المبارك فيما يسمى بـ " عيد الأسابيع"، وقال: "الأقصى يترقب دعمكم ومؤازرتكم، لا تتركوه وحيدًا".