إعلام الأسرى يحذر من اغتيال الأسير دقة على غرار ما حدث للشيخ خضر عدنان

حذر المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى حازم حسنين الثلاثاء 23 مايو 2023، من تعرض الأسير القائد وليد دقة للاغتيال على غرار ما حدث للأسير الشهيد الشيخ خضر عدنان.

وقال حسنين في تصريح صحفي: نحذر من تعرض الأسير القائد وليد دقة لمحاولة اغتيال على غرار ما تعرض له الأسير الشهيد خضر عدنان في سجون الاحتلال، وذلك عقب تصريح لوزير ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير والذي قال فيه إن الأسير دقة "يجب أن ينهي حياته داخل السجن".

وأكد أن تصريح بن غفير الخطير يكشف النوايا الخبيثة والمخططات التي يحيكها الاحتلال للأسير دقة، كما يكشف اللثام عن سياسة القتل الخبيثة التي ينتهجها بحق الأسرى، عبر الإهمال الطبي.

وطالب المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى كل حر وشريف أن ينتصر للأسرى بكل الوسائل، داعيًا كافة المؤسسات الحقوقية للعمل الجاد من أجل حرية الأسرى وتخليصهم من الأسر وعذابات المؤامرات الصهيونية.