هاليفي يكشف عن خطة جيش الاحتلال متعددة السنوات

كشف قائد هيئة الأركان (الإسرائيلي) هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، لأول مرة، عن خطته المتعددة السنوات، والتي يعبر فيها عن رؤيته وفلسفته إزاء الجيش الإسرائيلي والبيئة التهديدية والفرص والعراقيل المستقبلية أمام إسرائيل.

وقال هاليفي، خلال كلمه ألقاها في مؤتمر هرتسيليا، بتل أبيب، وقال هاليفي عن الخطة، إنها تأتي تكميلية وكطابق ثالث لخطتي جدعون (آيزنكوت) وتنوفا (كوخافي) السابقتين.

وأضاف، أن الخطة تركز على عدة مفاهيم وهي: المعرفة، والدقة، والقوة، والحرب النفسية، والجغرافيا المعقدة، والمرونة.

وذكر هاليفي أن خطته تنشغل في عدة مجالات رئيسية، هي:

-بناء الجيش.

-إيران والحرب متعددة الجبهات.

المناورة الحديثة.

-الحدود الآمنة.

-الثقافة والمسؤولية والمبادرة للجندي في الميدان.

ولم يكشف رئيس الأركان عن اسم الخطة بعد