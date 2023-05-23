سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 24\مايو،،سعر صرف الدولار في سوريا لحظة بلحظة

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الأربعاء24\5\2023،،سعر صرف الدولار في سوريا لحظة بلحظة..

سعر الدولار في سوريا

شهدت أسعار صرف الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 24 مايو 2023، استقرارًا ملحوظًا في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، حيث وصلت في دمشق إلى 8300 ليرة للشراء، مقابل 8400 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

سعر صرف اليورو في سوريا

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في دمشق اليوم، 8968 ليرة للشراء، و 9081 ليرة للبيع.

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سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية في دمشق 417 ليرة عند الشراء، فيما بلغ سعر البيع 424 ليرة سورية.

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سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية 2.258 ليرة سورية للشراء و 2.288 ليرة سورية للبيع.

سعر الدولار في حلب

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في حلب مقابل الليرة السورية إلى 8350 ليرة للشراء، مقابل 8450 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

سعر اليورو في حلب

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في حلب اليوم، 9022 ليرة للشراء، و 9135 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية في حلب

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية في حلب 420 ليرة عند الشراء، فيما بلغ سعر البيع 427 ليرة سورية.

الدولار مقابل الليرة السورية في إدلب

بلغ سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة السورية في إدلب اليوم، 8670 ليرة للشراء، و 8720 ليرة للبيع.

سعر اليورو في إدلب

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في إدلب اليوم، 9368 ليرة للشراء، و 9427 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية في إدلب

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية في إدلب 436 ليرة سورية عند الشراء، فيما بلغ سعر البيع 440 ليرة سورية.

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