قيادي في حزب الله: نمتلك قدرات استثنائية لمواجهة (إسرائيل) والصواريخ الدقيقة لم تعرض بالمناورة

أكد نائب الأمين العالم لـ"حزب الله" اللبناني الشيخ نعيم قاسم، أن "العدو يجب أن يفهم أن المقاومة لن تتوقف حتى انجاز التحرير الكامل".

وأوضح قاسم، في حديثه لقناة "المنار"، أن "المناورة خرجت إلى الضوء برسائل محكمة لتقول للاسرائيلي أن حزب الله جاهز دائمًا ولديه اللياقة البدنية والقدرات العسكرية بمختلف أنواع الأسلحة"، لافتاً الى أن "اللياقة السياسية والشعبية ستساعده أن يتكامل في إطار الجيش والشعب والمقاومة ليواجه في وضح النهار ويقول للاسرائيلي: سنستمر ونعبر".

وكشف أن "ما تم عرضه في المناورة هو جزء وعيّنة مما لدينا فالصواريخ الدقيقة لم تُعرض وأسلحة أخرى أيضًا"، مؤكداً أن "الأميركي والاسرائيلي يعترفان بأن المقاومة لديها تطوير في عدد من الأسلحة المعروفة".

ولفت إلى "أننا مع وحدة الساحات، وليعلم الاسرائيلي أنه لا يستطيع أن يتخطى معادلة الردع"، مشددًا على "أننا نمتلك قدرات استثنائية لمواجهة العدو، ولدى الاسرائيلي حدود ولا يمكنه تجاوز معادلات الردع".