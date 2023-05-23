مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة"توجيهي" كيف تحفز ابنك؟ توجيهي2023

مع اقتراب امتحانات الثانوية يقبل الوالدين على تهيئة المنزل لخلق بيئة هادئة ومناسبة لأبنائهم طلبة التوجيهي2023،، إليك بعض النصائح لتساعدك لتخفيف عبء الخوف لابنك

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نصائح لتهيئة الأباء لطلبة التوجيهي2023

مع اقتراب موسم الامتحانات يلجأ أولياء الأمور لتهيئة أبنائهم لهذه الفترة التي تحمل معها ضغطًا شديدًا وتحتاج تركيزًا عاليًّا.

بعض الأباء يقوموا بمساعدتهم في دراستهم أو تحفيزهم، لكن الخبراء يؤكدون أن أكثر ما يحتاج إليه الطلاب قبل فترة الامتحان وفي أثنائها هو الراحة النفسية.

فمن الطبيعي جدًا أن يشعر الطالب بالقلق ولكن يجب ألا يتحوّل هذا القلق لما يسمَّى برهاب الامتحان، الذي قد يستمر معه لفترات طويلة حتى في السنوات الجامعية، أو ربما بعد ذلك أيضًا خلال البحث عن العمل مثلًا أو تقديم المشاريع.

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وأحيانًا ما يزيد الطين بلَّة، هو تعامل أولياء الأمور إذ إنهم قد يُشعرون الطالب بتوتّر كبير يفقده قدرته على التركيز ويؤدّي لنتائج عكسية، بدلًا من طمأنته وإفساح المجال له للترويح عن نفسه.

كيف أساعد ابني لتخطي خوف توجيهي2023؟

فقدان التركيز والخوف والتوتر الشديد، من الأعراض التي تظهر لدى بعض الطلاب قبل فترة الامتحانات، وخصوصًا طلبة الثانوية العامة "توجيهي2023" خوفا من الرسوب أو رد فعل الأب والأم، ما ينعكس بنتيجة سلبية على الابن.

1- تحدثي معه أن الامتحان ما هو إلا اختبار بسيط، يتناول الموضوعات التي ذاكرتها طوال فترة الدراسة.

2- لا تظهري خوفك وقلقك الزائد على ابنك يوم الامتحان حتى لا تنقلي الخوف له وينزعج.

3- احرصي على تشجيعه للنجاح في المجال الدراسي، وكل مجالات الحياة، حتى يصبح متميزًا.

4- يجب عليك تشجعيه وتحفزيه للتقدم، وزيادة ثقته بنفسه حتى يذهب للامتحان مطمئنًا.

5- اهتمي بالتغذية السليمة والصحية له في فترة الامتحانات، حتى لا يمرض ويؤثر على مذاكرته.

6- اعتمدي على التمارين الذهنية، وهو أن يعيش تجربة الامتحان داخل المنزل، حتى يزيل القلق والخوف لديه.

7- إعطائه مساحة من الوقت للترفيه والمتعة مهم جدا، حتى لا يمل من المذاكرة.

8- من العوامل التي تساعد ابنك على المذاكرة السليمة، والتقسيم الجيد والنوم الكافي.

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المصادر: مواقع الإلكترونية