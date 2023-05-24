غالانت من مستوطنات غلاف غزة: نستعد لاختبار صعب

أجرى وزير جيش الاحتلال "يوآف غالانت" جولة تفقدية نهار الثلاثاء، لمناطق في الجنوب وغلاف غزة، والتقى مع كبار قادة الجيش هناك وذلك بعد أيام من انتهاء جولة القتال الأخيرة.

وقال "غالانت" خلال زيارته لقاعدة سلاح الجو في النقب، إن الهدف المركزي الذي يستعد له الجيش صعب وأخطر بكثير من المعركة الأخيرة، على حد تعبيره.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن "غالانت" زار قاعدة "ختسور" الجوية في النقب، بالإضافة لمقر فرقة غزة في منطقة "أشكول" في الغلاف، لافتاً إلى أن المهمة في المعركة الأخيرة استكملت بنجاح.

ومع ذلك فقد أوضح غالانت أن " الهدف المركزي الذي نستعد له معقد ن وصعب وأشد خطورة، ويتوجب الاستعداد لذلك في أية لحظة".

فيما رافق غالانت في الزيارة نائب قائد الأركان "أمير برعام" وقائد المنطقة الجنوبية اليعزر توليدانو، بالإضافة لقائد فرقة غزة "آفي روزنفيلد".

وفيما بعد التقى غالانت مع رؤساء مجالس غلاف غزة وتباحث معهم تداعيات المواجهة الاخيرة والعبر المستخلصة.

المصدر: وكالة صفا