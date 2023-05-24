تعرف على الحالة الجوية اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، صافيًا بوجه عام وحارًا نسبيًا الى حار وجافا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفا ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف وارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام ومعتدلاً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح عربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلاً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو غائما جزئيا وحارًا الى شديد الحرارة وجافا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج .