اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في الضفة واعتقال 7 فلسطينيين

اندلعت اشتباكات بين مجموعات المقاومة وقوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة المحتلة، فيما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات خلال اقتحامها مدن الضفة.

وأفادت مصادر محلية، أن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي في مدينة جنين.

وأعلنت مجموعات جبع في سرايا القدس أن مقاتليها أطلقوا صليات كثيفة من الرصاص تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.

كما أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال في بلدة قباطية، بينما اندلعت مواجهات في بلدة زبوبا غرب المحافظة.

وفي نابلس، اشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عدة أحياء في المدينة بينها المعاجين، ورفيديا.

واندلعت مواجهات في مخيم الجلزون شمال رام الله، فجر اليوم، بينما رشق فلسطينيون حافلة للمستوطنين خلال مرورها قرب المدخل الشمالي لمدينة أريحا، مساء أمس.

وألقى فلسطينيون قنبلة محلية الصنع “كوع متفجر” نحو جنود الاحتلال عند “مدخل أبو طوق” في بيت أمر شمال الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال الجريح أحمد أبو عزيز، ووالده محمد عواد أبو عزيز، بعد اقتحام مدينة جنين ومداهمة منزلهما بالحي الشرقي، حيث ألحقت خرابا في المنزل وتسببت باندلاع حريق داخل منزل الجريح أحمد، بفعل قنابل الصوت.

وفي السياق، اقتحمت تلك القوات بلدة جبع جنوب جنين، بعد تسلل وحدات خاصة “مستعربة” واعتقلت الشقيقين كرم وحكيم الهدهد، وبهاء نضال طيان وخليل أبو غضيب من نابلس، والفتى أيهم نواف السلايمة من القدس.