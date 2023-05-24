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الاحتلال يزعم اعتقال شاب من أم الفحم جندته حماس لتنفيذ عملية تفجيرية

الرسالة نت- الداخل المحتل

أعلن جهاز الأمن العام (الإسرائيلي) (الشاباك)، يوم الأربعاء، اعتقال شاب من أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل بزعم تخطيطه لتنفيذ عملية تفجيرية في الخضيرة بتجنيد من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن "الشاباك" قدّم لائحة اتهام بحق الشاب محمد نادر محاجنة (20 عامًا) من أم الفحم بزعم "ارتكاب مخالفات أمنية خطيرة".

وادّعى "الشاباك" أن "محاجنة خطط لعملية تفجيرية على خط حافلات رقم 921 في منطقة الخضيرة، ونفّذ عدة إجراءات في سبيل ذلك قبل اعتقاله في 9 مايو/ أيار 2023".

وقال "الشاباك": إن "الشاب جنّده الجناح العسكري لحماس في قطاع غزة قبل بضعة أشهر، بهدف تنفيذ عملية تفجيرية باستخدام عبوة ناسفة".

وأضاف أن الشاب "خطط لتنفيذ هجوم قاتل، وجمع معلومات عن المواقع المحتملة لتنفيذه، مع التركيز على المواقع الأمنية والأماكن المزدحمة"، على حد تعبيره.

وزعم أنه استولى على "وسائل تُستخدم للتواصل مع حماس في قطاع غزة".

المصدر: وكالة صفا

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