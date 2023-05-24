سعر الأضاحي في مصر2023،، عيد الأضحى 2023،، يعد البحث عن أسعار الأضاحي 2023، هو الأكثر بحثًا من المواطنين، ويزداد هذا البحث مع اقتراب عيد الأضحى 2023، حيث تعد الأضحية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريق توزيع اللحم على المساكين والفقراء والأقارب.

أسعار الأضاحي في مصر2023

يرغب الكثير معرفة أسعار العجول واللحوم خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم وكافة المنتجات، حيث أن الربع الأول من عام 2023، شهد ارتفاع سعر العجول إلى الضعف.

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وتختلف الأضحية في البيوت المصرية، بعض العائلات تقوم بالأضحية بالعجول وهناك من تكون أضحيتهم جاموس، كما أنه تجد ماعز وخراف وإبل، ويكثر الإقبال على المواشي خلال الفترة القادمة، لذلك من المتوقع ارتفاع أسعار كافة اللحوم.

أسعار الأضاحي في مصر 2023

تراوح سعر الخروف بين 3000 وحتى 6000 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو اللحم من العجل نحو 70 جنيه، وتراوح سعر العجل نحو 20000 جنيه وحتى 32000 جنيه.

وسجلت أسعار الأضاحي 2023، التالي:

بلغ سعر كيلو اللحم الضأني من أجل أضاحي 2023، نوع البرقي، نحو 90 جنيه.





بلغ سعر كيلو اللحم الضأني من أجل أضاحي 2023، نوع أسواني، بين 65 جنيه وحتى 70 جنيه.





بلغ سعر كيلو اللحم الضأني من أجل أضاحي 2023، نوع فلاحي، نحو 75 جنيه.





بلغ سعر كيلو اللحم الضأني من أجل أضاحي 2023، نوع صعيدي، نحو 80 جنيه.





بلغ سعر العجل المستورد من أجل أضاحي 2023، نحو 25.000 جنيه.



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بلغ سعر العجل البلدي من أجل أضاحي 2023، نحو 40.000 جنيه.





بلغ سعر الماعز من أجل أضاحي 2023، نحو 5000 جنيه.





بلغ سعر الخروف من أجل أضاحي 2023، نحو 7000 جنيه.





بلغ كيلو الشمبري البقري، نوع ذكر من أجل أضاحي 2023، نحو 75 جنيه.





بلغ كيلو الشمبري البقري، نوع أنثى من أجل أضاحي 2023، نحو 70 جنيه.





متى موعد عيد الأضحى في مصر 2023

وتجدر الإشارة إلى أن موعد عيد الأضحى المبارك قد أصبح في مصر وفي مختلف دول الوطن العربي يوم الأربعاء 28 من شهر يونيو 2023 الموافق 10 / ذي الحجة /. 1444 هـ ، ويسبق عيد الأضحى وقف عرفات ويكون موعده الثلاثاء بالتحديد يوم 27 من شهر يونيو 2023 م ، ويحتفل أبناء الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك لأربعة أيام متتالية

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