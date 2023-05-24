تعليم غزة تُعلن موعد الإعلان عن نتائج امتحانات الوظائف التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في غزة، عن موعد إعلان نتائج مسابقة الوظائف التعليمية.

وأوضح مدير وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالوزارة أحمد النجار لوكالة" الرأي" أن الإعلان عن نتائج مسابقة الوظائف التعليمية، سيتم مساء اليوم الأربعاء.

وبين أن عدد المتقدمين للمسابقة بلغ 39 ألف خريج وخريجة من كافة التخصصات، التربوية والإدارية.

وكان ديوان الموظفين العام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، عقدا يوم الثلاثاء الماضي، امتحانات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 2023-2024.

وأقيمت امتحانات الوظائف التعليمية، بمشاركة 39 ألف متقدم ومتقدمة، موزعين عبر 19 مبحثاً، حيث خضع المتقدمون للامتحانات داخل 100 مقر حكومي منتشرين في كافة مناطق قطاع غزة.