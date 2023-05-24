دعوات لإشعال المواجهة مع الاحتلال والتصدي لاقتحامات الأقصى الجمعة المقبلة

انطلقت دعوات شبابية للمشاركة الواسعة في الفعاليات الشعبية وإشعال المواجهة في جميع نقاط التماس مع الاحتلال بالضفة، لمواجهة مخطط اقتحام الأقصى الجمعة القادمة.

وأكد الحراك الشبابي في فلسطين على ضرورة المشاركة الواسعة في الفعاليات وإشعال المواجهات، الجمعة 26 مايو، للوقوف في وجه مخطط تهويدي كبير لاقتحام المسجد الأقصى المبارك فيما يسمى بـ " عيد الأسابيع"، وقال: "الأقصى يترقب دعمكم ومؤازرتكم، لا تتركوه وحيدًا".

وأطلق نشطاء مقدسيون دعوات للاعتكاف في المسجد الأقصى يوم الخميس القادم؛ للوقوف في وجه دعوات ما تسمى بـ"جماعات الهيكل"، لاقتحام المسجد المبارك في ما يسمى "عيد الأسابيع" اليهودي.

وتزامنت مع ذلك دعوات للتصدي وإحباط تحضيرات المستوطنين وحشدهم لاقتحامٍ كبير للمسجد الأقصى المبارك، يوم الجمعة المقبل، تزامناً مع ما يسمى "عيد الأسابيع".

وشددت الدعوات على ضرورة إفشال مخططات منظمات "الهيكل" الاستيطانية، وتجهيزاتها لحشد أكبر عدد من المستوطنين لاقتحام الأقصى، يوم الجمعة الموافق 26 أيار/ مايو الجاري.

وكانت حركة حماس أكدت أنّ شعبنا الفلسطيني لن يترك المسجد الأقصى وحيداً، ولن يستسلم أمام عدوان الاحتلال، محملة الاحتلال مسؤولية الاقتحامات الهمجية لوزرائه وقطعان مستوطنيه.