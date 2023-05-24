القيادي الراميني: الأقصى يمر بأخطر المراحل والرباط فيه وحمايته واجبة

دعا القيادي الشيخ نصوح الراميني إلى وجوب حماية المسجد الأقصى المبارك من مخططات الاحتلال واقتحامات المستوطنين.

وقال الراميني إن المسجد الأقصى يمر بأخطر المراحل، وحمايته واجبة بشد الرحال إليه والوصول إليه لمن استطاع ذلك.

وحث على ضرورة الرباط في ساحات الأقصى، مضيفا: "المرابط ثوابه عظيم، وليلة رباط تعدل عند الله قيام ليلة القدر، فما بالنا عندما يكون هذا الرباط لحماية الأقصى؟".

وأشار إلى أن الرباط يزداد أهمية في ظل إعلان الاحتلال ومستوطنيه بكل وضوح أنهم سيقيمون الهيكل المزعوم على أنقاض الأقصى.

وتستعد ما تسمى بـ "جماعات الهيكل"، لاقتحام المسجد المبارك غدا الخميس، إحياء لما يسمى "عيد الأسابيع" اليهودي، وسط دعوات مقدسية واسعة للتصدي لمخططاتهم.

وانطلقت دعوات مقدسة للاعتكاف في المسجد الأقصى غدا الخميس؛ للوقوف في وجه دعوات ما تسمى بـ"جماعات الهيكل"، لاقتحام المسجد المبارك في ما يسمى "عيد الأسابيع" اليهودي.

كما انطلقت دعوات فلسطينية لأداء صلاة فجر يوم الجمعة القادم 26 من مايو، في المسجد الأقصى وإحياء الفجر العظيم فيه؛ لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

وأكدت الدعوات على ضرورة تكثيف الرباط في المسجد الأقصى، وشد الرحال إليه من الضفة والقدس والداخل المحتل.

كما تزامن مع ذلك دعوات للمشاركة الواسعة في فعاليات شعبية وإشعال المواجهة مع الاحتلال في نقاط التماس، الجمعة القادمة، نصرة للأقصى.

وأكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، على أن شعبنا وفصائل المقاومة الفلسطينية لن يصمتوا أمام استمرار تغول الاحتلال ومستوطنيه على المسجد الأقصى المبارك.

وحمل حمادة الاحتلال مسؤولية أفعاله وانتهاكاته المتصاعدة بحق مقدساتنا الإسلامية، مشددًا أن "جماهير شعبنا والشبان الثائر في الضفة والقدس لن يقفوا متفرجين على استفزازات الاحتلال".