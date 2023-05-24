النخالة: خطاب (عباس) في الأمم المتحدة مخز ومخجل

وصف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة، بأنه "مخز ومخجل"، وقال "ليس مقبولا أن يتعامل الشعب الفلسطيني تحت احتلال كالحيوانات، هذه مقارنة ومقاربة مخزية ومخجلة لا تليق بالشعب الفلسطيني وجهاده"، مضيفا: "هناك ثقب أسود في العقل السياسي الفلسطيني الذي يوصلنا إلى الأمم المتحدة، ونتحدث بهذا الخطاب".

واعتبر النخالة في حوار مع (حياة واشنطن) في بيروت أن السلطة أصبحت تورط فلسطين في مشروع ما يُسمي بالسلام مع الاحتلال (الإسرائيلي).

وقال: "السلطة والبرنامج السياسي الحالي لمنظمة التحرير ، يعاني من سوء قراءة لماهية (إسرائيل)"، مضيفًا: "الاحتلال (الإسرائيلي) احتل فلسطين بالقوة ولا يمكن أن يعطونا الضفة الغربية بالحديث السياسي الجميل أو الاستجداء".