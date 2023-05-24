أبو معمَّر: جاهزون لإجراء انتخابات في جامعات غزة وفق التمثيل النسبي

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس زكريا أبو معمر، اليوم الأربعاء، إن حماس جاهزة لإجراء الانتخابات الطلابية في جميع جامعات قطاع غزة، وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل.

ودعا أبو معمر في تصريح صحفي، "الفصائل والقوى كافة وفي المقدمة منهم في حركة فتح، إلى الاتفاق سريعًا على جدول زمني لإجراء هذه الانتخابات في جامعات قطاع غزة، بما لا يتجاوز نهاية هذا العام 2023م".

وبارك فوز للكتلة الإسلامية فوزها الكبير في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت، وحيازتها على ثقة جمهور الطلبة للعام الثاني على التوالي. وأكد القيادي البارز في حماس، أن هذا الفوز الثاني خلال أيام قليلة، بعد الفوز بجامعة النجاح، مشيرًا لثقة الشباب الفلسطيني بحركة حماس، وبرامجها وخياراتها.

وأضاف، أن هذا الفوز يدل دلالة واضحة على حيوية الحركة الطلابية الفلسطينية، ويعكس رغبة شعبنا الملحة في إجراء انتخابات شاملة بما يضمن إصلاح مؤسساته الوطنية كافة، وتجديد الدماء فيها.