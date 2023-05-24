(هنية) يهنئ الكتلة الإسلامية بفوزها المستحق في انتخابات (بيرزيت)

هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت بفوزها المستحق في انتخابات مجلس الطلبة.

وقال هنية في تصريح صحفي، إن الفوز يأتي بعد الفوز الكبير للكتلة الإسلامية في جامعة النجاح كُبرى الجامعات الفلسطينية، ويؤكد تمسك شعبنا بخيار المقاومة والبندقية.

وأوضح هنية أن جامعاتنا ليست مجرد مؤسسات أكاديمية، بل هي معاقل ثورة تاريخية وميزان قوة وحاضنة خيارات وصانعة قيادات في مختلف الاتجاهات.

وأهدى رئيس المكتب السياسي الفوز للشهداء والأسرى والجرحى والمجاهدين والمرابطين في ثغور المقاومة وساحاتها المتعددة.

كما بارك لإدارة جامعة بير زيت نجاح هذا العرس الديمقراطي، وهنأ الأُطر الطلابية كافة التي شاركت في هذه الانتخابات الديمقراطية الراقية.