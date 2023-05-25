ناشط كندي ينتقد أحد كبار مُعاوني جاستن ترودو بسبب دعمه للفصل العنصري ضد الفلسطينيين

هاجم الناشط الكندي (إيف إنغلر) -المعروف بمواقفه المناهضة للسياسة الكندية الموالية لحكومة الاحتلال (الإسرائيلي)- رجل أعمال كنديا بارزا تربطه علاقة وثيقة برئيس الوزراء جاستن ترودو، متهمًا إياه بالعنصرية والانحياز ضد الفلسطينيين، إلى جانب دعمه لسياسة الفصل العنصري (الإسرائيلي) (الأبارتهايد).

ونشر إنغلر فيديو على حسابه في تويتر،الثلاثاء، وثق فيه مقاطعته لرجل الأعمال (ستيفن برونفام) أثناء فعالية من تنظيم وتمويل “الصندوق القومي اليهودي لكندا”.

وتضمن الفيديو المنشور لحظة سجال قوي بين الرجلين، إذ اتّهم إنغلر برونفام بأنه عنصري ضد الشعب الفلسطيني.

وقال إنغلر في مقاطعته لبرونفام “سيد برونفام، لقد اصطحبت رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى دولة الفصل العنصري في السابق. وهذا الحدث من تمويل الصندوق القومي اليهودي، أتعتبر نفسك عنصريًا مناهضًا للفلسطينيين؟”.

وكرر الناشط سؤاله الحادّ لرجل الأعمال، مضيفًا “أتتفق مع منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بأن (إسرائيل) ترتكب جريمة الفصل العنصري؟ هل أنت عنصري مناهض للفلسطينيين؟ لماذا لا تستطيع الإجابة عن السؤال؟”

وختم الناشط مداخلته الحماسية قائلا “هذا الحدث مموّل من الصندوق القومي اليهودي وهي منظمة عنصرية بشكل صريح”، قبل أن يُخرجه رجال الأمن من القاعة.

ويعد برونفام المنسق الأبرز لحملات التمويل للحزب الليبرالي بقيادة جاستن ترودو في الحملة الانتخابية لعام 2015، وهو أحد أقرب أصدقائه ومستشاريه.

يذكر أن الناشط إيف إنغلر معروف في الأوساط السياسية والإعلامية الكندية بمواقفه الرافضة لسياسة الفصل العنصري (الإسرائيلية)، كما عُرف عنه مقاطعته لشخصيات كندية عدة من ضمنهم ترودو ووزراء في الحكومة وسياسيون آخرون بارزون في أحداث محلية مختلفة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل