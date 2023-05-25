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بعد 9 أشهر من الملاحقة

الاحتلال يعتقل المطارد ماهر تركمان من جنين

الرسالة نت-جنين المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الحميس، المطارد ماهر اسعيد تركمان من جنين شمال الضفة الغربية، بعد 9 أشهر من الملاحقة.

وأعلن الاحتلال اعتقال المطارد تركمان، منفذ عملية إطلاق النار ومحاولة حرق حافلة كانت تقل جنودًا في منطقة الأغوار في الرابع من سبتمبر/ أيلول 2022، ما أدى لإصابة 6 جنود حينها.

وفي العملية، أصيب نجله "محمد" الذي استشهد متأثرًا بجروحه، فيما اعتقل ابن شقيقه "أحمد"، حيث شاركا معه في العملية.

كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف عائلته عقب العملية، طالت زوجته ووالدته.

وفيما بعد، أظهرت مقاطع فيديو وجود المطارد ماهر تركمان في مخيم جنين إلى جانب عشرات المقاومين.

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