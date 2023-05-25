(الصحة) تطلق حملة لتطعيم حجاج غزة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن إطلاق حملة لتطعيم حجاج قطاع غزة.

وقالت الوزارة، إن الحملة ستبدأ يوم الأحد القادم 28/5 وتنتهي يوم الخميس الأول من شهر يونيو المقبل.

وذكرت أنه سيتم استقبال الحجاج في المراكز التالية حسب المحافظة، مدينة غزة بمركز صحي الشاطئ ومركز مسقط الشجاعية، محافظة الشمال بمركز صحي جميلة العشي، محافظة الوسطى بمركز صحي دير البلح، محافظة خان يونس بمركز صحي شهداء خان يونس، محافظة رفح بمركز صحي شهداء رفح.

ودعت الوزارة، الحجاج لضرورة إحضار ما يفيد التسجيل من مكاتب الحج، بالإضافة لتسديد الرسوم المعتمدة.