القانوع: اعتداء المستوطنين على قرية بُرقة لن يفلح في كسر إرادة شعبنا

أكد الناطق باسم حركة حماس د. عبد اللطيف القانوع، أن تكرار اعتداءات قطعان المستوطنين على قرية برقة غرب نابلس ومهاجمة منازل الأهالي وتكسير النوافذ وحرق بعض ممتلكاتهم؛ سلوك وحشي وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف ومحاولة يائسة لن تكسر صمود شعبنا الفلسطيني وإرادته في التخلص من الاحتلال الغاشم.

وشدد القانوع في تصريح صحفي اليوم الخميس، على أن هذا السلوك الوحشي لقطعان المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الصهيوني يؤكد فاشية هذه الحكومة المجرمة المتطرفة وسلوكها العدواني المستمر والمتصاعد بحق شعبنا الفلسطيني.

ودعا القانوع إلى تصعيد كل أشكال المقاومة مع الاحتلال، وتشكيل حالة إسناد شعبي واسع لأهلنا في قرية برقة لتعزيز صمودهم وثباتهم في مواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه.