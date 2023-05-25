مهرجان حاشد للكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت احتفالًا بفوزها في انتخابات مجلس الطلبة

نظمت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، اليوم الخمس، مهرجانا حاشدا بمناسبة فوز كتلتها الوفاء الإسلامية في انتخابات اتحاد مجلس الطلبة عام 2023.

وتزين المهرجان بالرايات الخضراء والأناشيد الوطنية، وسط حضور حشد كبير من طلبة الجامعة والكتل الطلابية وعدد من أهالي الشهداء.

وأعلنت الكتلة الإسلامية خلال كلمتها أنها ستشكل المجلس الجديد كما عهدتمونا على أساس التمثيل النسبي، وأطلقت على دورتها الجديدة لمجلس الطلبة "دورة الشهيد خضر عدنان" بطل الأمعاء الخاوية.

وأهدت الكتلة فوزها لشهداء فلسطين، وللقسامي المغوار الأسير ماهر تركمان منفذ عملية الأغوار وكافة الأسرى الأبطال، ولأسد العرين المعتقل في سجون السلطة مصعب اشتية الذي اختارته رئيسا فخريا لمجلسها.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن فوز الكتلة الإسلامية في انتخابات مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت بعد فوزها في جامعة النجاح يمثل امتدادًا لحضور الحركة الوازن في مختلف المستويات والمديات.

وجدد هنية التأكيد على تمسك الحركة بالانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، واستعدادها لإجراء الانتخابات الطلابية في جامعات قطاع غزة كافة، داعيًا الكل الفلسطيني إلى الانخراط في الترتيبات اللازمة لإجرائها.

وأشار إلى أن الفوز يحمل ثلاث رسائل مهمة، الأولى أن "حركة حماس حيث تنتمي الكتلة الإسلامية، عصية على الكسر في الضفة الغربية فضلًا عن كل ساحات الوطن، وقادرة على مواجهة المحتل والبطش والإرهاب"، مؤكدًا أن كل محاولات واستراتيجيات جز العشب تحطمت على صخرة الوعي والصمود والتجذر لحماس في أعماق أعماق الشعب الفلسطيني.

وتابع "الرسالة الثانية أن الكتلة اليوم تثبت قدرتها على تطويع كل الظروف المعاندة، وتتجاوز كل التحديات والصعاب التي تعترض طريقها، سواء كان من المحتل أو من السلطة، وأنها قادرة على احتواء المتغيرات وتجاوز التعقيدات وملء الفراغ الناشئ عن الاعتقالات أو الاستشهاد أو الإبعاد".

وأضاف أن "الرسالة الثالثة هي أن المشاركة في الانتخابات جاءت من موقع المنافسة الوطنية، وعلى قاعدة التمسك بالشراكة مع كل القوى والفصائل بما تمثله أيضًا هذه الأطر الطلابية".

وقال القيادي صلاح الخواجا، والد الشهيد القسامي معتز الخواجا، إن هذا الأجيال الصاعدة لا تركع لغاصب محتل جائر، وهذه جامعة العياش كانت وما زالت تكتسي بالوفاء".

واعتبر أن فوز الكتلة في الانتخابات فوز للشهيد إبراهيم النابلسي، وانتصار لأبطال نفق الحرية، وانتصار لروح ولدي الحبيب المعتز بالله، وانتصار لكل طلبة الجامعة.

وأشادت عائلة الشهيد نزار بنات في كلمة خلال المهرجان الكتلة الإسلامية، وقالت: "سيروا وعين الله ترعاكم، ولا عزاء لمن خان ونسّق وطبّع وتآمر".

وفازت الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس بانتخابات مجلس الطلبة التي جرت أمس في جامعة بيرزيت برام الله، بمشاركة 9371 طالباً وطالبة من الجامعة، بنسبة تصويت بلغت 76%.

وحصدت كتلة الوفاء الإسلامية 4481 صوتاً، مقابل 3539 صوت لصالح الشبيبة بعد فرز صناديق كليات العلوم والاقتصاد والآداب والهندسة وتكنلوجيا المعلومات وكمال ناصر.