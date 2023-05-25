ممثل الكتلة بجامعة بيرزيت: حققنا فوزا كبيرا رغم الملاحقات والتضييقات

أكد ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت عبد الغني حامد، أنه رغم الملاحقات والتضييقات استطاعت الكتلة أن تحقق فوزاً كبيراً في انتخابات مجلس الطلبة.

وأضاف حامد لقناة حطين الرقمية، أن جامعة بيرزيت هي مقياس للشارع الفلسطيني، وتعبير عن حالة المزاج الشعبي الفلسطيني.

ولفت إلى أن الكتلة الإسلامية استمرت في عملها وتقديم خدماتها للطالب الفلسطيني، رغم كل المعوقات والعقبات.

وشدد على أن نتائج الانتخابات هي حصاد لعمل متواصل من قبل الكتلة، في خدمة الطلاب والدفاع عن مصالحهم.

وتابع: "لا يوجد خاسر في جامعة بيرزيت وجميع الطلبة والكتل هم أخوة لنا"، مضيفا أن الفوز في انتخابات مجلس الطلبة، هو تأكيد على دعم الطلاب لخيار المقاومة.

ونوه إلى أن الكتلة الإسلامية لا تسعى للتفرد بمجلس الطلبة وهي متمسكة بالتمثيل النسبي، داعيا جميع الطلبة والكتل للتوحد خلف راية المقاومة وتوحيد كافة الجهود.